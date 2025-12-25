Advertisement
Sitapur: ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡି଼ଗଲା ୧୭୦୦ ଟଙ୍କାର ଚପଲ, ଜାରି ହେଲା ଶୋ’ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ

Consumer Forum Action: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗ୍ରାହକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଜଣେ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:22 PM IST

ଏହି ଘଟଣାଟି ୨୦୨୨ ମସିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୀତାପୁରର ବୁଟସଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ଆରିଫ୍ ୧୭ ମଇ ୨୦୨୨ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶୋ’ରୁମ୍‌ରୁ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଚପଲ କିଣିଥିଲେ। କିଣିବା ସମୟରେ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକ ଚପଲ ଉପରେ ଛଅ ମାସର ୱାରେଣ୍ଟି ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଚପଲ କିଣିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହେବା ଏବଂ ଛିଡିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପୀଡିତ ଆରିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଶୋ’ରୁମ୍ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକ ଚପଲ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଚପଲ ଦେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ। ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା ପରେ ଆରିଫ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଫୋରମ୍ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଅନେକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ପରିଚାଳକ ଫୋରମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ଫୋରମ୍ ଏକପାଖିଆ ଆଦେଶ ଦେଇ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଚପଲର ମୂଲ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ୫୦୦୦ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫୋରମର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ଅବମାନନା ପରେ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ୨୦୧୯ ର ଧାରା ୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ବିବିଧ ମାମଲା ନଂ ୧୨/୨୦୨୪ ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ଫୋରମ ସୀତାପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇ ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶୋ’ରୁମ୍ ପରିଚାଳକ ମହମ୍ମଦ ଉସମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଫୋରମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

