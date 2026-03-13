Rajyasabha Election: ଘାରିଲା କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଭୟ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କଂଗ୍ରେସର ୬ ବିଧାୟକ

Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଠାରୁ ଘାରିଲାଣି କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଭୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଠାରୁ ଘାରିଲାଣି କ୍ରସ ଭୋଟିଂର ଭୟ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ସଂକଟ ମୋଚଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିକେ ଶିବକୁମାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
କେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି?
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚି ରାମନଗରର ବିଦାଡି ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ରିସର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହେଲେ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା, କାଡ୍ରାକା ଆପଲା ସ୍ୱାମୀ, ସି.ଏସ୍. ରାଜେନ ଏକ୍କା ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗୋ।
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଗଣିତ
୧୪୭ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ, ବିଜେପି ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୯ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ୫୦ଟି ଆସନ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୧୪ଟି ଆସନ ଅଛି। ବିଜେଡି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଶିବିରର ଅତି କମରେ ଆଠ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବକୁମାର ପୂର୍ବରୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଭୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ରିସର୍ଟକୁ ପଠାଇ ସଂକଟ ମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ।