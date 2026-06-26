/Ketan Agarwal Murder Case:କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିୟାଙ୍କ ପରିବାର, କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି...

Ketan Agarwal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ଜଣେ ରିୟଲି-ଇ-ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ୪୦୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା। ଏହି ବର୍ବରକାଣ୍ତକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଆଙ୍କ ମାଆ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'କେତେନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ବହୁତ୍ ଭଲ, ଯଦି ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ତ ମିଳିବା ଉଚିତ୍'।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ସିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବାପା ସିୟା ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୋ ପୁଅ ପରି ଥିଲେ,ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବି ବୁଝୁଥିଲେ। ହେବାକୁ ଥିବା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଆମେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେ କେତନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଅ ଥିଲା। ମୋତେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି...ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।" ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ବିବାହ ଉଦୟପୁରରେ ହେବାର ଥିଲା।'
ସିୟା ବିବାହରେ ରାଜି ଥିଲା :
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Pravin Goyal, father of accused Siya Goyal, says, "What happened is a very tragic event. We still can't believe it. They've lost their son, and their son was ours, too. We loved him so much. I had grown so attached to him… pic.twitter.com/2LBO1NKWwV
— ANI (@ANI) June 25, 2026
VIDEO | Pune realtor's death: "Even if it's my daughter, the guilty should get the harshest punishment," says accused Siya Goyal's mother.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wm9XLZfYxf
— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
ସିୟାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି,"ସିୟା କେବେ ବିବାହ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। କେତନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ପର ଠାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ କେତନ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ (କେତନଙ୍କ ବାପାମାଆ) ଆମକୁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତୁ।" , "ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ତ ମିଳିବା ଉଚିତ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସେହି ଦୁର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରୁ କେତନକୁ ଖସାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ବି ହୋଇଥାଏ। " ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ ମାଆ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ...ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କିପରି ଘଟିଗଲା...ଦୁଇଟି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା।"
ସିୟା ମଦ୍ୟପାନ କରୁନଥିଲା:
ସିୟାଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ,"ସିୟା ମଦ୍ୟପାନ କରୁନଥିଲା,ନା ସେ ପାର୍ଟି କରୁନଥିଲା।" ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତେବେ ସେ-ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା। ଚାରି ମାସ ଧରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସିୟାର ଶଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। କେତନ୍ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।