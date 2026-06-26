Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ketan Agarwal Murder Case:କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିୟାଙ୍କ ପରିବାର, କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି...

Ketan Agarwal Murder Case:କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିୟାଙ୍କ ପରିବାର, କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି...

Ketan Agarwal Murder Case: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେର ଜଣେ ରିୟଲି-ଇ-ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ସିୟା ଗୋୟଲ୍ ଲୋହାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରୁ ୪୦୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା। ଏହି ବର୍ବରକାଣ୍ତକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଆଙ୍କ ମାଆ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:45 AM IST
Ketan Agarwal Murder Case:କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିୟାଙ୍କ ପରିବାର, କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TamilNadu Tragedy: ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି
TamilNadu Tragedy1 hr ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
top 10 news todayJun 25
5
Odia NewsJun 25