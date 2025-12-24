Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3051411
Zee OdishaOdisha Trending

RatnaBhandar Issue: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚେତା ପଶିଲା, ୨୬ରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ବୈଠକ

ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ପରେ ସଚେତନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ୨୭ ତାରିଖରେ ଏଥିନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା  ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:21 AM IST
  • ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି, ମଣତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବିନା ଗଣତିରେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ପଶି ମରାମତି ହୋଇ ସାରିଥିବା ଭଣ୍ଡାରଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧିକୁ ଆସିଛି।

Trending Photos

RatnaBhandar Issue: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚେତା ପଶିଲା, ୨୬ରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ବୈଠକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ପରେ ସଚେତନ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ୨୭ ତାରିଖରେ ଏଥିନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା  ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଖମଖିଆଲି ଆଚରଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।

ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି, ମଣତି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବିନା ଗଣତିରେ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁକରେ ପଶି ମରାମତି ହୋଇ ସାରିଥିବା ଭଣ୍ଡାରଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧିକୁ ଆସିଛି।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।  ଏହାପରେ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗଣତି-ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବୈଠକରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ଗଲା ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ’ଣ? ପୁଣି ଏ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ୪୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଗଣତିମଣତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଗଣତିମଣତି ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏପରି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ତା’ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହୋଇ ନପାରେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାତିବା ସ୍ୱଭାବିକ କଥା ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଗିବା ବି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ।

ଏ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗତକାଲି ଏଏସ୍‍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟପାଠରେ ପରୋକ୍ଷ ହେଲେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

 ଏଏସ୍‍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଅନସାରେ ଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ  ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଏସ୍‍ଓପି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ବି ଦେଇଛି।

ଏହାର ଅର୍ଥ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତିମଣତି କରାଯାଇ ସିନ୍ଦୁକ ଓ ଆଲମିରାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ୪୬ ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରି ନଥିଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଓ ଗଣତିମଣତି ଲାଗି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଣତି କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଯାଏ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
weather updates
Weather Updates: ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ମାତ୍ରା
jagannath mandir ratna bhadar
RatnaBhandar Issue: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଚେତା ପଶିଲା, ୨୬ରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି
libiya army chief died in plane crash
Plane Crash: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଦେଶର ସେନାମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
isro news
ଆଜି ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଇସ୍ରୋ, ମହାକାଶକୁ ଆମେରିକୀୟ 'ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨' ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇବ