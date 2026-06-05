Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238405
Zee OdishaOdisha TrendingSummer Vacation: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Summer Vacation: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

Summer Vacation: ଏହି ଛୁଟି ମୂଳତଃ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଟୱେଭ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅବଧି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:45 PM IST

Trending Photos

AI Image
AI Image

Summer Vacation: ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା (SME) ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

"ଯଦି ଗରମ ପରିସ୍ଥିତି କମି ନଯାଏ, ତେବେ ଛୁଟି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଛୁଟି ମୂଳତଃ ଜୁନ୍ ୧୭ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଟୱେଭ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅବଧି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇପାରେ।

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Reservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ

Also Read: Sonam Wangchuk: କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି’ରେ ଯୋଗଦେବେ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍? ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
Summer Vacation
Summer Vacation: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍
RBI Repo Rate
RBI Repo Rate: ଦେଶକୁ ଆସିବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି, RBI ଦେଲା ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ...
Gold rate today
Gold Rate Today: ଖସିଲା ସୁନା ଓ ରୁପା ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର