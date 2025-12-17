ସରାକାର ଲାଗୁ କଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଫେକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହେବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାଣନ୍ତୁ...

Social Media and OTT Platforms Rules: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି, ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ କଠୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Social Media and OTT Platforms Rules: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି, ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ କଠୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ (ବିଶେଷକରି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ)ରେ ଏକ ନିରାପଦ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟ୍ ଆଇନ ୨୦୦୦, ଆଇଟି ଆଇନ ୨୦୨୧ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ଏକ ଖୋଲା, ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନଲାଇନରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୌଣସି ବେଆଇନ, ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ ନହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଆଇଟି ନିୟମ ୨୦୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶେଷକରି, ନଗ୍ନତା, ନକଲି ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆପିଲେଟ୍ କମିଟି ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଭାରତରେ ୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟସ୍ଥି" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ।
ଆଇଟି ନିୟମ ୨୦୨୧ ର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ୪୩ଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।