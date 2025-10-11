Advertisement
Social Media Impact: ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ; ଅନେକ ଦେଶ ଆଣୁଛନ୍ତି କଠୋର ନିୟମ

Social Media Impact: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ତଦାରଖ, କଠୋର ନିୟମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।

 

Oct 11, 2025

Social Media Impact: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୟସ-ଭିତ୍ତିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ Facebook, Snapchat, TikTok ଏବଂ YouTube ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।

ସମାନ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଦେଶ
ଡେନମାର୍କ ମଧ୍ୟ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏଠାରେ ୧୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ବିଚାର କରୁଛି ଯାହା ବିନା ତଦାରଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇପାରେ। ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁକେ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ୧୪ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ, ନିଦ୍ରା ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ତିନି ଜଣ କିଶୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ଜଡିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ୧୪-୧୬ ବର୍ଷ ବୟସର ୩୧% ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ୪୭% ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିଭାବକ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ୯-୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତିନି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଭିଡିଓ, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଗେମିଂରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ତଦାରଖ, କଠୋର ନିୟମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ।

