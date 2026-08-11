Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ?

Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ପଡୁଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ। ପରାଗ ସମୟରେ ଭାରତ ରାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କିଦେବ। ବିଶେଷ-କରି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ସ୍ପେନ୍ ,ଉତ୍ତର ରୁଷ,ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଏକ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପଥରେ ରହିବ । ୟୁରୋପର ବଡ଼ ଅଂଶ ସହ କାନାଡା,ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ।
ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଥାରୀତି ଖୋଲା ରହିବ। ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆରତୀ ବିନା ବାଧାରେ କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପୂଜା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ସୂତକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ,ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜାକରିପାରିବେ। ତେଣୁ,ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୧୧ଟା ୨୦ ମିନିଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋପରାଗ ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ।