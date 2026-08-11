Add Zee Business As A Preferred Source
App

Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ?

Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ପଡୁଛି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନାହିଁ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:12 PM IST
Solar Eclipse 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ
2
3
4
5