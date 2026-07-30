Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:02 PM IST
Odisha News: ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
Image Credit: ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Commonwealth Games 2026:ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା;ଜାଭଲିନ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
Commonwealth Games 202636 min ago
2
Odisha Flood1 hr ago
3
Indian Idol Champion1 hr ago
4
Chicken Biryani10:34 AM IST
5
flood situation in odisha9:41 AM IST