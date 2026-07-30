Odisha News: ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏନେଇ ଆଜି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଲେଖା ରହିଛି ଯେ, ୨୦୧୭ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୧ ବ୍ୟାଚର ( SCS officer )ଏସସିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।