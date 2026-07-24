Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Sonam Wangchuk: ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..

Sonam Wangchuk: ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ 'X'ରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସରକାରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:21 AM IST
Sonam Wangchuk: ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶ୍ୱାସନ ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି..
sonam wangchuk news16 min ago
2
bahuda yatra6:00 PM IST
3
Mahanadi Water Dispute5:40 PM IST
4
Odisha vigilanceJul 23
5
top 10 news todayJul 23