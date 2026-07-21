/Sonam Wangchuk News: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନସନରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବେସରକାରୀ ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିସହ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବିଚାରପତି ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବାକୁ ସରକାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡାକ୍ତର ବାଛିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଡାକ୍ତରୀ ନଜରଦାରିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମିତ ନଜରଦାରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସେ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଦାନ୍ତାରେ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୋଲି ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।