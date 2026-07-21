Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Sonam Wangchuk News: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

Sonam Wangchuk News: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ବିଚାରପତି ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:26 PM IST
Sonam Wangchuk News: ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ମେଦାନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Voter List Revision: ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ
Odisha panchayat election1 hr ago
2
Employment news2 hrs ago
3
Single check in process3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Odia News5:35 AM IST