Sonia Gandhi Health Update: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା?

Sonia Gandhi Health Update: ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:37 PM IST

Sonia Gandhi Health Update: ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାଶରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ତାଙ୍କର ୭୯ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିରନ୍ତର ଯାଉଛନ୍ତି।

ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ।

ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଦିନ ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। ନାଗରିକତା ନ ପାଇ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜାଲିଆତି କରି ସାମିଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ସଂଶୋଧନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରେ ହେବ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି।

