କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା: ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ, ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ

କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା: ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିରୋଧୀ, ବାଚସ୍ପତି ଡାକିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ

  ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଏହାପରେ ଗୃହରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍ ସହ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଧେୟକ ଆଣିବେ।  ଏନେଇ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ସବସ୍ତ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:41 PM IST

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ । ଏହାପରେ ଗୃହରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‍ ସହ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାର ବିଧେୟକ ଆଣିବେ।  ଏନେଇ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ସବସ୍ତ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସମାନ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। 

ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ  ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହକୁ ସରଗରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି  ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗ୍ରଡରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆଣିପାରେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାକରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ବେଜଟ୍‍ ଆସିବାକୁ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି।

ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ନଥିବା ବେଳେ  ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ଓ ଚାଷୀ ଭୋଗୁଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ ଦୁଇ ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲା ତାହା ଏଥର ବି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ। ବାଲି ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଥର  ବିଧାନାସଭରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିପାରେ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

 ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ।  

Zee Odisha Desk

