ନୋହିଲା ରାତ୍ର ପହୁଡ଼, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନେକ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଗ୍ର୍ରହକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୟନ ବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ଉଭାନ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ପହୁଡ଼ ନୀତି ହୋଇ ନାହିଁ।
ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ହିସାବରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଢଙ୍କାଯିବ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚକ ସମୟରେ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଷ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ।
ପ୍ରଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ୫ଟି ଅନନ୍ୟ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଅବକାଶ ପରେ ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଓ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱଦଶୀ ନୀତି କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ୪ ଦିନ ୪ଟି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଅବସରରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।