SpiceJet Incident: ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନର ଚକ

SpiceJet Incident: ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ATC ଚକ ଖସି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଏହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
Trending Photos
SpiceJet Incident: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟର ବିମାନ ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚକ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନରେ ୭୫ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। କାଣ୍ଡଲା ATC ଚକ ଖସିପଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟାରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିଛି।
ଚକଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ପାଇଲଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ବିମାନଟିକୁ ମୁମ୍ବାଇର ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିମାନଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସ୍ପାଇସଜେଟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ କାଣ୍ଡଲାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟର Q400 ବିମାନର ଏକ ବାହ୍ୟ ଚକ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ରନୱେରେ ମିଳିଥିଲା।"
A SpiceJet Q400 (Kandla–Mumbai) lost an outer wheel after take-off.
The aircraft landed safely in Mumbai, taxied to the terminal.#AviationSafety #SpiceJet#Mumbai pic.twitter.com/X0ZNMWTTqI
— Duddakunta Venkateswara Reddy/వెంకటేశ్వర రెడ్డి (@DuddakuntaBJP) September 12, 2025
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିମାନଟି ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କଲା। ଏକ ସୁଗମ ଅବତରଣ ପରେ ବିମାନଟି ଟର୍ମିନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ।" ସେହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କାଣ୍ଡଲା ATC କିଛି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ପରେ, ସେମାନେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ATC ଜିପ୍ ପଠାଗଲା।"
ATC ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଟିରେ ଏକ ଚକ ଓ ଏକ ମେଟାଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ଚକ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡର ଏକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିମାନର ଚକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡଟି ସମ୍ଭବତଃ ATC ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛି।