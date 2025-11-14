Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3002982
Zee OdishaOdisha Trending

Kuldeep Yadav Wedding: ଏହିଦିନ କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବଙ୍କ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି!ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ?

Who is Kuldeep Yadav Fiancee Vanshika: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୁଲଦୀପ୍ ବିସିସିଆଇରୁ ଛୁଟି ମାଗିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

Kuldeep Yadav Wedding: ଏହିଦିନ କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବଙ୍କ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି!ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ?

Who is Kuldeep Yadav Fiancee Vanshika: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ୍ ଯାଦବ୍ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।  ଏନେଇ କୁଲଦୀପ୍ ବିସିସିଆଇରୁ ଛୁଟି ମାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ କୁଲଦୀପ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।  ହେଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍  ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁଲଦୀପ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ତଥା ପ୍ରେମିକା  ବଂଶିକାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ  ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ,  ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଂଶିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା...

 

ବଂଶିକା କିଏ?
ବଂଶିକା  ହେଉଛନ୍ତି କୁଲଦୀପଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଉଭୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ରିଲେସନ୍-ସିପ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଂଶିକା ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC)ରେ କାମ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଶ୍ୟାମ ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ବଂଶିକା ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୫ ରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ କିଛି କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା।  ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିବାହ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା,କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 

 

ନଭେମ୍ବର ଶେଷରେ କରିବେ ବିବାହ!
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।  ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଗୌହାଟ୍ଟୀରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଯଦି ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରେ । ତେବେ , ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ନିକଟରେ ଓ୍ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ତିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୨ ଓ୍ବିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bye Election
Bye Election: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପନିର୍ବାଚନ: ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ
nuapada bypoll
ସରକାରୀ କଳ ଓ ଦଳ ନୂଆପଡ଼ାର ମତକୁ ଏକପାକ୍ଷିଆ କରିଛନ୍ତି: ଦେବୀ ମିଶ୍ର
Odisha news
Odisha News: ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ୧୦ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
Nuapada Results
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଘାସିରାମ, କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ଭୋଟର
Bihar Election 2025
‘ପଲ୍ଟୁ ରାମ’ଙ୍କୁ ବିହାରର ଭରସା: ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପସନ୍ଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ