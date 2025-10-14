Advertisement
୨୮ରେ ସ୍ପଟ ଆଡ୍‍ମିଶନ, ୧୫ରୁ ଅନ୍‍ଲାଇନ ଆବେଦନ

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍‍ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ପଟ ଆଡ୍‍ମିଶନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାମ୍‍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାହା  ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତରାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ ବ/ଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ

Oct 14, 2025

୨୮ରେ ସ୍ପଟ ଆଡ୍‍ମିଶନ, ୧୫ରୁ ଅନ୍‍ଲାଇନ ଆବେଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍‍ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ପଟ ଆଡ୍‍ମିଶନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାମ୍‍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାହା  ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତରାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫର୍ମ ମିଳିବ ବ/ଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

ବିଭିନ୍ନ କଲେଜଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ୟୁଜି, ପିଜି ସହ ୨ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍‍ ଏବଂ୩ ବର୍ଷିଆ ଏଲ୍‍ଏଲ୍‍ବି, ୩ ବର୍ଷୀିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟଡ୍‍ ବିଏଡ୍‍ ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛରାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରି ନାହନା୍ତି ବା  ଆବେଦନ କରି  ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଡମିଶନ କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଆବେଦନ ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱାତୀୟ ସିଲେକସନ ଆଡ୍‍ମିଶନ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। 

 

ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନ ୁସାରେ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବ ଯାଏ ଆବେଦନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଏହାପରେ ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ୍‍ମିଶନ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିପତ୍ରକୁ ଦାଖଲ କରି ପିଲାମାନେ ନାମ ଲେଖିପାରିବେ।  

