Zilla Parishad Office: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ମହିଳା ୱାସ ରୁମରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସିକ୍ରେଟ କ୍ୟାମେରା

Zilla Parishad Office: ଭୁବନେଶ୍ୱର-: ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶୌଚାଳୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବା ପରେ ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରାଟି ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି)ଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ସହିତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା କିଏ ଲଗାଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି - ଏହା ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି କି ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି - ଏହା ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ।
ପୋଲିସ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କ୍ୟାମେରା କେତେ ସମୟ ଧରି ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ କିଏ କିଣିଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ପରିସରରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
