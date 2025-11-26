୧ରୁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ସୂଚନା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା।
ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ତଥା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା, ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ହେବ କି ଏହା ଦେୟମୁକ୍ତ ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଲକ୍ଷ୍ର ରଖି ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଯାଏ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏବେ ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।