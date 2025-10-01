Advertisement
ଗୁରୁବାର ଦଶହରା, ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ  ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ତଥା ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ।  ଏହି ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

Oct 01, 2025
  • ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଚନ୍ଦନଲାଗି କରାଯାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ସମେତ ୩୨ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏହା  ସୁନାବେଶ  ନାମରେ ପରିଚିତ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ  ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ତଥା ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ।  ଏହି ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଚନ୍ଦନଲାଗି କରାଯାଇ ନୂଆ ଲୁଗା ସମେତ ୩୨ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏହା  ସୁନାବେଶ  ନାମରେ ପରିଚିତ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏହି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆୟୁଧ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ସକାଳଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ପୂର୍ବକ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯିବ। ମେକାପ ତିନୋଟି ରୁପା ଥାଳିରେ ଆୟୁଧ ରଖି ତଳୁଛ ଓ ପ୍ରଧାନୀ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ତିନିଥର ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ହଳମୂଷଳ , ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼କୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଲାଗି କରିବେ।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ  ପୁରୀରେ  ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ।ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ଦୂର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ମହାନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଶ୍ରାମ ରହିଅଛି।  

