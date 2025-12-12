Advertisement
Dec 12, 2025, 09:45 PM IST
  • ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍‍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଯାଏ ପହିଲିଭୋଗ ନୀତି ଚାଲିବ। ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରୁ ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

Srimandir to Open at 2 AM from Dec 16: ୧୬ରୁ ରାତି ୨ଟାରେ ଫିଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୁଆର, ୪ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ ଦିଅଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ ୪ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଶିତ ଋତୁର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ରାତି୨ଟାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।  ରାତି ୧୧ଟାରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କୁ ପହୂଡ଼ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଦୈନିକ ମହାପ୍ରଭୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ଶୟନ କରିବେ।

ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୌଷମାସର ଏହି ସମୟରେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏହି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍‍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ଯାଏ ପହିଲିଭୋଗ ନୀତି ଚାଲିବ। ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରୁ ୬ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।

ଏଥିଲାଗି ରାତ୍ର ୨ଟା ଦ୍ବାର ଫିଟା ନୀତି କରାଯାଇ ରାତ୍ର ୧୧ ଟା ରେ ପହୁଡ ନୀତି କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିବା ପହୁଡ ନୀତି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବାଭିଷେକ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଜାନୁଆରୀ ୧୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗ।  ସମସ୍ତ ନୀତି କାନ୍ତି କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବ କମିଟି ଗଠନ ହେବ।

ସେହିପରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଦର୍ଶନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚିଠା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।

ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।  ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏକ ଚିଠା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।

 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

 

