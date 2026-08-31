Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Bhubaneswar Airport: ଷ୍ଟାର ଏୟାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ତାହିକ ୨୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ,ସିଧାସଳଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର

Bhubaneswar Airport: ଷ୍ଟାର ଏୟାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ତାହିକ ୨୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ,ସିଧାସଳଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର

Bhubaneswar Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ଘୋଡାୱତ ଗ୍ରୁପର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଶାଖା ଷ୍ଟାର ଏୟାର, ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୪ ଟି ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଧାସଳଖ ସେବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଝାରସୁଗୁଡା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:55 PM IST
Bhubaneswar Airport: ଷ୍ଟାର ଏୟାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ତାହିକ ୨୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ,ସିଧାସଳଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bhubaneswar Airport: ଷ୍ଟାର ଏୟାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ତାହିକ ୨୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କର
2
3
4
5