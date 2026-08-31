/Bhubaneswar Airport: ଷ୍ଟାର ଏୟାର ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସପ୍ତାହିକ ୨୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ,ସିଧାସଳଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର

Bhubaneswar Airport: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ଘୋଡାୱତ ଗ୍ରୁପର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଶାଖା ଷ୍ଟାର ଏୟାର, ୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୪ ଟି ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଧାସଳଖ ସେବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଝାରସୁଗୁଡା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନେ ଆଇଟି ପାର୍କ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରମାନେ ମନ୍ଦିର ସର୍କିଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପିଛା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ।
ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ ଶିଳ୍ପା ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। "ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଝାରସୁଗୁଡା ସେବାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସହିତ, ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର, ପରିବାର ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।"
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରବେଶପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଆଇଟି, ଔଷଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକର ଏକ ଘନ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିର ସହର ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର। ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନନଷ୍ଟପ୍ ସଂଯୋଗ ଏକ ଯାତ୍ରାକୁ ଛୋଟ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଏକ ଲମ୍ବା ପୃଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଂଯୋଗ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର; ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ଶିଳ୍ପ, ଚିକିତ୍ସା ଯାତ୍ରା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉଚିତ।
ନୂତନ ଏବଂ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ www.starair.in ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଶୀଘ୍ର ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନା-ଓଡିଶା କରିଡରକୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ ଯାହା ମାନଚିତ୍ରରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମେଟ୍ରୋ ଯୋଡ଼ା ବାହାରେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାହକ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହରେ 24ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଜି ଯେ ଯଦି ସମୟସାରଣୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସରଳ ହୁଏ ତେବେ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଚାହିଦା ରହିବ।