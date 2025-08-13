SBI ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା; ଏବେ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ, ଏହି ଦିନରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ

SBI IMPS Charges: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। SBI ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ସେବା (IMPS) କାରବାର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଚାର୍ଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଛୋଟ ପରିମାଣର କାରବାର ଏବେ ବି ମାଗଣା ହେବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନସ୍ଫର ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନାମମାତ୍ର ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ କରାଯାଉଥିବା IMPS କାରବାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ IMPS ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲଗୁ ନଥିଲା।
IMPS କ’ଣ?
IMPS (ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ସର୍ଭିସ୍) ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ (NPCI) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ 24×7 ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସୁବିଧା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ କାରବାରର ସୀମା ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ କି SMS ଏବଂ IVR ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ସୀମା ଭିନ୍ନ।
ସଂଶୋଧିତ SBI IMPS ଚାର୍ଜ - ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର
ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ IMPS କାରବାର ମାଗଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଏହି ନିୟମ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ।