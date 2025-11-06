୩ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍‍ ଆଙ୍କିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ନକ୍ସା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି

Advertisement
Nov 06, 2025
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତିନିଜଣ ଅବରସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ ଲାଗି ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ୨ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ ଓ.ପି.ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ,ଏବଂ ଟି.ଏମ୍. ବିଜୟ ଭାସ୍କର। କେରଳ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରି ଏହି କମିଟି ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। 
୨୦୧୬ରେ କେରଳରେ,  ୨୦୦୧ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ  ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ୨୦୧୯ରେ ଏପରି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।   
ରାଜ୍ୟପାଳଘଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।  ଏହି କମିଟି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ - ୨୦୩୬  ଓ ୨୦୪୭  ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା  ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା, ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ  ଏବଂ ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସରଳୀକରଣ, ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ  ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି କମିଟି ଓଡ଼ିଶା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲରୁ  ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ(ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍) ଆଧାରରେ  ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି,  ଫଳାଫଳ-ଭିତ୍ତିକ  ଓ ଡିଜିଟାଲ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସଂସ୍କାର  ସୁପାରିଶ କରିବେ। ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ  ସମନ୍ୱୟ, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ  ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନକୁ   ସୁଦୃଢ଼ କରି  ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ଫଳାଫଳ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରିବେ, ଭାଗିଦାରୀ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନେବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । କମିଟି ମଧ୍ୟ  ପ୍ରଶାସନରେ ପେଶାଗତ, ନୈତିକତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ସେବା(ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସେ)ରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି  ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ  ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ।  କମିଟି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଚିବାଳୟ ସହାୟତା, ତଥ୍ୟ ସହାୟତା, ଗବେଷଣା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ  ଗସ୍ତ ଏବଂ ରହଣି ଖର୍ଚ୍ଚ  ଆଦି  ଆନୁଷଙ୍ଗିକ  ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବେ ।
 
