Budget 2026-27: ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଜାରି ହେଲା ପୋାର୍ଟାଲ

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଭାଗୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍
ସହିତ ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ
ମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନମ୍ବର (+91) ୯୪୩୮୧୬୧୧୧୧ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଥା- X (@FdOdisha), ଫେସବୁକ୍ (@FinanceOdisha) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ (@fdodisha) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାରିବ।
ସାଧାରଣ ଜନତା, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସନ୍ତା ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇପାରିବେ।