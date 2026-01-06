Advertisement
Budget 2026-27: ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଜାରି ହେଲା ପୋାର୍ଟାଲ

ଏଥର ବଜେଟ କିପରି ହେବ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁପରି ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି?

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଥର ବଜେଟ କିପରି ହେବ। କେଉଁ ଦିଗରେ ସରକାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁପରି ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏସବୁ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଟ୍‍ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ  ଯାଉଛି।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଭାଗୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ <-block _nghost-ng-c3214560500="">https://budget.odisha.gov.in/

ସହିତ ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ  ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।

ସେହିପରି, ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ <-block _nghost-ng-c3214560500="">odisha.budget@gov.in

ମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନମ୍ବର (+91) ୯୪୩୮୧୬୧୧୧୧ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଥା- X (@FdOdisha), ଫେସବୁକ୍ (@FinanceOdisha) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ (@fdodisha) ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇପାରିବ।

ସାଧାରଣ ଜନତା, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସନ୍ତା ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ପଠାଇପାରିବେ।

