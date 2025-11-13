ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁଙ୍କ ତାଲିକା ଦେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପାଇବେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଏକମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଶିଶୁଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୬ ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ଘରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଶାରିରୀକ ବା ମାନସିକ ଅକ୍ଷମତାର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ବାବଦରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ଗଣନା କରାଯାିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୨ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୨.୯୬%। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁଧାରି ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା ଉପରେ ସିକ୍କିମ ରହିଥିଲା।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।