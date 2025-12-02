ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବରଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲ। ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ବୈଠକକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ୭୮ତମ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବୈଠକ ହୋିଥିଲା। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଠିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା, ୟୁନେସ୍କୋ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରୟାସକୁ ମଜୁବତ କରିବା ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁଡିକର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ୧୧ ଦିନ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହୋତ୍ସବର ନିରନ୍ତର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ (ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମିଂ) ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଏଲିଡି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବା । ୧୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୭୦ ରୁ ୨୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବା । ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ର ବିକାଶ ତଥା ଅନଲାଇନ୍ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବା । ମହୋତ୍ସବର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା ତଥା ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ, କଳାକାର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ-ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ଜାତୀୟ ସେମିନାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ତା ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ବସ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଗାୟକ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ।