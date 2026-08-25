Add Zee Business As A Preferred Source
App

IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୋରକୋରା ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆରାଧନା ଦାସ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:37 PM IST
IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
Image Credit: ଜୁଗଳେଶ୍ବରୀ ଦାଶଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ‘ଆୟୁଷ’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଡିସି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅନୁଗୁ ଶିବା ମାରୁତି ରେଡ୍ଡୀ
2
3
4
5