IAS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: IASସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ବାଳ I & PR ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି । ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୋରକୋରା ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆରାଧନା ଦାସ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ । ଜୁଗଳେଶ୍ବରୀ ଦାଶଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ‘ଆୟୁଷ’ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଞ୍ଜନା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ସୁନ୍ଦର ମାଧବ ପାଢ଼ୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ ବୋର୍ଡ COO ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀ ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କରଞ୍ଜିଆଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PA, ITDA, କରଞ୍ଜିଆର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ରଖାଗଲା । ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, PA, ITDA, କରଞ୍ଜିଆଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ମହାନ୍ତି, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ଅନୁଜ କୁମାର ଦାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ।. & PR, ଓଡିଶା, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ।
ଶ୍ରୀ କଳ୍ପତରୁ ବେହେରା ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (CMC), କଟକଙ୍କୁ ମାହାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ -ତଥା- ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ପଦାକାରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ତୋଷୀ ସାହୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (OUHS), ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀମତୀ ମନସ୍ପିନୀ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ କୁଳସଚିବ, ରମା ଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ବର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯୋଜନା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କୁ ସଚିବ, OUSSSC, ଭୁବନେଶ୍ବର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ନାଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ବରର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ସେନାପତି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, OUSSSC, ଭୁବନେଶ୍ବର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ପରେଶ କୁମାର ନାୟକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କୁ ବହିଃସେବା ସର୍ଭାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର୍, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ (KMC), କଟକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା । ଶ୍ରୀ ସ୍ବରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ OSD, କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗଙ୍କୁ ଉପ-ସଚିବ, OUSSSC, ଭୁବନେଶ୍ବର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ।
ନୂତନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ସମୟ କିମ୍ବା ଛୁଟି ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ।