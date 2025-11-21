Advertisement
ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଦବୀରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ ପରିସଂଖ୍ୟା ସର୍ଭେୟର ପଦବୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟରଙ୍କ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀନ ପରିସଂଖ୍ୟ

Nov 21, 2025

ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଦବୀରେ ହେବ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ ପରିସଂଖ୍ୟା ସର୍ଭେୟର ପଦବୀରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ଭେୟରଙ୍କ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଭାଜିତ କରି ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଏହି ପଦବୀରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୨୩୧ଟି କ୍ଷେତ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସର୍ଭେୟର ପଦବୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ କ୍ଷାତ୍ର ପରିସଖ୍ୟାନ ସରଭେୟର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮୫ରୁ ୯୫୪କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ୨୩୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ୪୨ ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଦରମେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।  ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୧୮୯ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ପଦବୀର ନାମ ରହିବ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ରବେକ୍ଷକ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୫ରୁ ୩୩୪କୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଦରମା ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସର୍ଭେୟର ଙ୍କୁ ୬ ବର୍ଷରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସର୍ଭେୟର ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ୧୦ ବର୍ଷ ଥିଲା।

Zee Odisha Desk

