ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆପଣାଇଛି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:36 AM IST
  • ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସାରା ଦେଶର ଧାର୍ମିସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସାହି ବସ୍ତିରେ ପୁଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ଏହାସହ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୁଲିସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛି ପୁଲିସ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିଛି। ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ। 

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଡାର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ରକ୍ଷକ’ ଯାନ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସବଳ ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି।  ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପୁରୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ପରେ ଏହୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିତୀକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ପୁରୀର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍‍,ବସ୍‍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପଇଁତରା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀର ସାହି ବସ୍ତିରେ ମଧ୍‍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ପହରା କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏପରି ଯାଞ୍ଚ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 

ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୁଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଡିଜିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିବା ସହ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗହଳିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। 

 

