ଏଥର ପଞ୍ଚୁକ ୪ ଦିନ: ପୁରୀରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋର ୫ଟାରୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସାରା ମାସ ପାଳନ କରି ନପାରନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନକୁ ପାଳିଥାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଏହି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶେଷ ହୁଏଲ। ଏହି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ବାହାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥର ପଞ୍ଚୁକ ୪ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ରୟରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ।
ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଁଳା ନବମୀ ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୋର୍ ୫ଟାରୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୧୧ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ୫ଟାରୁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୃତୟନ ସମେତ ବାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି।
ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ, ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଵ୍ୟଵସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ୨ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଵ୍ୟଵସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।