Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3131482
Zee OdishaOdisha TrendingSu-30MKI fighter Jet Crash: ଆସାମ୍ ରେ ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,୨ ପାଇଲଟଙ୍କ...

Su-30MKI fighter Jet Crash: ଆସାମ୍ ରେ ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,୨ ପାଇଲଟଙ୍କ...

Sukhoi Fighter Jet :ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ,ସୁଖୋଇ Su-30MKI ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

Su-30MKI fighter Jet Crash: ଆସାମ୍ ରେ ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,୨ ପାଇଲଟଙ୍କ...

Sukhoi Fighter Jet :ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF)ର ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ,ସୁଖୋଇ Su-30MKI ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

IAF କହିଛି,ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ(sukhoi-su30mki) ଏକ ତାଲିମ ମିଶନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜୋରହାଟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "X" ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି,ଯେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଅନୁଜ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପୂର୍ବେଶ ଦୁରାଗକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।  ଏନେଇ ବାୟୁସେନା ୨ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତି ୯.୩୪ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆସାମ୍ ଆକାଶରୁନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଆସାମର ଜୋରହାଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୪୨ ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଉଛି ରୁଷିଆନ ବିମାନ ନିର୍ମାତା ସୁଖୋଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଦୁଇ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ନିଖୋଜ ହେବା ମାତ୍ରେ (IAF) ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାୟୁସେନା ସୁଖୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଖୋଜି ପାଇବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିମାନଟି ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। IAF ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୁଖୋଇ Su-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Su-30MKI fighter Jet Crash
Su-30MKI fighter Jet Crash: ଆସାମ୍ ରେ ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,୨ ପାଇଲଟଙ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗାଡି଼ରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ପେଟ
Amit shah Odisha Visit
Amit Shah Odisha Visit: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ସୁଖୋଇ-30MKI ଯୁଦ
T20 World Cup
T20 Semifinal: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ