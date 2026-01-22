Subhadra Yojana 2026: ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା,ଏହିଦିନ ମିଳିବ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି!

Advertisement
Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବା-ଦ୍ ପଡିଥିବା  ଓ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 22, 2026, 01:27 PM IST

Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବା-ଦ୍ ପଡିଥିବା  ଓ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ଏ-କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ। ତେବେ,ଏ-ହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର୍ ୬୮୧ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏପରିକି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୩୯୮  ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର। 

ALSO READ: Subhadra Yojana 2026: ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା,ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୫ ନୁହେଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା,ଏହି ସମୟରେ...

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଧା ୩ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।ମାର୍ଚ୍ଚ ୮( ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ)ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି( ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି) ମିଳିବ। ତେବେ, ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

