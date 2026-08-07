/Subhadra Yojana 5th Installment: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା...

Subhadra Yojana 5th Installment: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ କିସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଏହି ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସରେ ୪ର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର ଚାରିଟି କିସ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମୋଟ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୪ର୍ଥ କିସ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୂସାରେ, ଜୁଲାଇ ୨୫ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ୫ମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ, ଦସ୍ତାବେଜ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ, ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ୫ମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ।