Subhadra Yojana: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର!ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି;ଏକାସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ...

Subhadra Yojana: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବଶିଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା।...ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଥର ୪,୫୭,୬୮୧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ୧,୭୮,୩୯୮ ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ୨,୫୫,୨୬୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଚଳିତ ସପ୍ତାହେରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବିଶେଷକରି,ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ୨,୫୫,୨୫୬ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାର ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ବାଦ୍ ପଡିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀରେ ୨୪ହଜାର ୧୮ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ୨୫୦ କୋଟି ର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯାହା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ମଜବୁତ୍ କରୁଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ୨ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେପଟେ, ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡନ୍ତି। ସରକାର ଏନେଇ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି , ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଫୁଟି ପାରିଛି। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେକୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି।