Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Sugar Stock Limit: ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ଡିଲର ରଖିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ...

Sugar Stock Limit: ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ଡିଲର ରଖିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ...

Sugar Stock Limit: କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍‌ ସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରେ ଚିନିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମହଜୁଦଦାରୀ ଓ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 01, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:35 PM IST
Sugar Stock Limit: ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ଡିଲର ରଖିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଦିନ, ଗଣତି-ମଣତି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
2
3
4
5