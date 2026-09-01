/Sugar Stock Limit: ଚିନି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏବେ ଡିଲର ରଖିପାରିବେ ସର୍ବାଧିକ...

Sugar Stock Limit: ଚିନିର କଳାବଜାରୀ, ମହଜୁଦଦାରୀ ଓ ଅନୁମାନଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ଡିଲରମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ସୀମାକୁ ଆହୁରି କମାଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଡିଲରମାନେ ସର୍ବାଧିକ ୨ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଚିନି ମହଜୁଦ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ୪ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଜାରରେ ଚିନିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମହଜୁଦଦାରୀ ଓ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା।
୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବେନି ଷ୍ଟକ୍
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଡିଲରମାନେ ଚିନି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାରିଖଠାରୁ ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଶି ମୋଟ ୨ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଚିନି ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ୍ ରହିବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଚିନି ଡିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ୪ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲର ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଧା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚିନି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ।
କୋଲକାତାକୁ ମିଳିଛି ବିଶେଷ ରିହାତି:
ତେବେ କୋଲକାତା ଓ ଏହାର ବିସ୍ତାରିତ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୪ ହଜାର କ୍ବିଣ୍ଟାଲର ପୂର୍ବତନ ସୀମାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଚିନି ଆଣି ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଡିଲରମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିନି ମହଜୁଦ କରି ରଖିବାରେ ରୋକ ଲାଗିବ ଏବଂ ବଜାରରେ ଚିନିର ନିୟମିତ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।