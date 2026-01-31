Sunetra Pawar: ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର

Sunetra Pawar: ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ବାର୍ ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାଓ୍ବାର୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ।
ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଛଗନ ଭୁଜବଳ ଏହି ପଦବୀରେ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତି ପାଓ୍ବାର୍ ପ୍ରଥମେ ଏନସିପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପି-ଏନସିପି ଓ ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟର ସରକାରରେ ୨ଟି ଉପମୁଖ୍ୟନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଯଥାକ୍ରମେ ଏନସିପି ଓ ଶିବସେନାକୁ ବିଜେପି ଦେଇଛି।