Supermoon 2026: ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍

Supermoon 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନୋଟି ସୁପରମୁନ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋମୁନ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ରାତି ସାରା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ରିଚାର୍ଡ୍ ନଲ୍ ଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଆମ ଠାରୁ ୩.୬୩ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବା ତା ଠୁ ନିକଟତର ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପରମୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଘଟଣା ୨ ରୁ ୪ ଥର ଘଟିଥାଏ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଦିନ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହିଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର କିମି ନିକଟରେ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଦିନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ବଡ଼ ସହ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି ୨୦୨୬ ରେ , ଦ୍ବୀତିୟ ସୁପରମୁନ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ଓ ଶେଷ ସୁପରମୁନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥୀବି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବେଳେ ୩ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡୁଥିବାରୁ ମେ ୧,ମେ ୩୧ ଓ ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ମାଇକ୍ରୋମୁନ୍ ବା ଛୋଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବ। ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ଆକାଶ ମେଘ ଓ କୁହୁଡି ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରଠୁ ସାରା ରାତି ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତର ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍।