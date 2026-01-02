Advertisement
Supermoon 2026: ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ

ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଫ ସୁପରମୁନ୍ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ । ଏଥିସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ । ଯାହା ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:10 PM IST

Supermoon 2026: ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆକାଶରେ ଅନେକ ବିରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଦେଖାଯିବ । ସେମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ସୁପରମୁନ୍ ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୬କୁ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଫ ସୁପରମୁନ୍ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏହି ଦିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିବ । ଏଥିସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ । ଯାହା ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର କକ୍ଷପଥର ପରିଧି ବିନ୍ଦୁରେ ରହିବ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁପରମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ନ ହୋଇ ଅଣ୍ଡାକାର ହୋଇଥିବାରୁ, ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ୩୫୬,୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୪% ବଡ଼ ଏବଂ ୩୦% ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ।

ଉଲ୍ଫ ମୁନ୍ ନାମଟି ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥାରୁ ଆସିଛି । ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଭୁକିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ୨୦୨୬ ସୁପରମୁନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହା ପେରିହେଲିଅନ୍ ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୁଏ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଆରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇପାରେ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଯୋଗୁଁ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁପରମୁନ୍ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଭାରତରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପହରରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସମୟରେ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ସଂଧ୍ୟା ୫:୪୫ (IST)। ପୂର୍ବ ଦିଗନ୍ତ ଉପରେ ଉଠିବା ସହିତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କୋଠା, ଗଛ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ତୁଳନାର ଆଧାର ହୋଇଯାଏ।

ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ଟେଲିସ୍କୋପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀର ସ୍ପଷ୍ଟ, ଥଣ୍ଡା ରାତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନିକଟତମ ସୁପରମୁନ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

Supermoon 2026
Supermoon 2026: ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ
