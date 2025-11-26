Supreme Court: ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ପୁଅ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଲେ ବାପା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Supreme Court: ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଥିଲେ।
Supreme Court News: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ ନୋଏଡା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ମାମଲାରେ 'ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ'ର ସମ୍ଭାବନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମତାରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ୧୨ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଜୀବନ ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୀବିତ। ହରିଶ ରାଣା (୩୧) ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର ୩୯ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଯତ୍ନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଘରୋଇ ଯତ୍ନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନୋଏଡା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲ ରଶ୍ମି ନନ୍ଦକୁମାର କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ।
ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଖୋଜୁ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାରଦିୱାଲା ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, "ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅଟେ।"
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀକୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା (ଯେପରିକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର) ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ।