West Bengal SIR: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ SIR ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ;'ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି'

West Bengal SIR: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ (SIR) ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଣାଣୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ମାମଲା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୁକ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ,କପିଲ ସିବଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି। CJI ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତା’ପରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ,ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାର ପଛରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।
CJI ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥିଲେ:
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, CJI କହିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଶ୍ରୀ ଦିୱାନ, ଶ୍ରୀ ସିବଲ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣାଇବି, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।" ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି:
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତରବରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏପରି କାମ ସାଧାରଣତଃ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାପ ଏବଂ ହଇରାଣ ଯୋଗୁଁ ବିଏଲଓମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।