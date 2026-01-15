I-PAC raid case: ମମତା ସରକାରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଝଟକା

Advertisement
I-PAC raid case: କୋଲକାତାରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି (I-PAC) ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ର ଚଢାଉ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।

Jan 15, 2026, 03:44 PM IST

I-PAC raid case: କୋଲକାତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ସନ କମିଟି (I-PAC) ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ର ଚଢାଉ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର (ଜାନୁଆରୀ ୧୫)ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା I-PAC ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ ସହିତ ଜଡିତ କୋଲକାତାରେ ED ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା FIR କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।

ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ED ର ଆବେଦନ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ।"

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ  ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡିର ଆବେଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିବା ପାଇଁ  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଚଢାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆଳରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ଆଇ-ପିଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଡିର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଆଇ-ପିଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ପରିସରରେ ଚଢାଉ କରିଥିବା ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଡିର ଆବେଦନ ଜାନୁଆରୀ ୮ ର ଘଟଣା ପରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଆଇ-ପିଏସିର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତଦନ୍ତ ସହ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡିର ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି।

