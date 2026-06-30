/E20 Petrol: ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ! ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ...

E20 Petrol: ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ (E20) ନୀତିକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ଯଥାସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (BPCL) କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା।
ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ନୀତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ସରକାର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ନୀତି ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଥାନଲ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ BPCL ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 2025-26 ଇଥାନଲ ଯୋଗାଣ ବର୍ଷ ପାଇଁ 378 ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ 1,050 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 18 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା 680 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି।