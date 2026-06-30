Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /E20 Petrol: ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ! ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ...

E20 Petrol: ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ! ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ...

ଶୁଣାଣି ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ନୀତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 30, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:11 PM IST
E20 Petrol: ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ! ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବର୍ଷା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଗଛ: ଜଣେ ମୃତ, ୧୦ ଆହତ
Odia News1 hr ago
2
Odisha news2 hrs ago
3
PM Rahat Scheme2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Weak Monsoon India2 hrs ago