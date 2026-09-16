UPI Charges: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ MDR, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କିଛି UPI ପର୍ସନ-ଟୁ-ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ (P2M) କାରବାରରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନହିତ ଯାଚିକା (PIL) ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଅଞ୍ଜନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାଚିକା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ର ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରେ ଘୋଷିତ MDR ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M UPI କାରବାର ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ ହେବ। ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ MDRର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଚାର୍ଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ; MDR ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।
UPI charges from October 15: 0.4% MDR on payments above Rs 2,000 pic.twitter.com/NP02d4ebsN
— Ankit (@Extreo_) September 16, 2026
କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଲଗା ହାର ରହିଛି। ରେଳ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା ଓ ଇନ୍ଧନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ୫ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ MDR ରହିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ୍ କାରବାର ପାଇଁ ୦.୦୨ ପ୍ରତିଶତ MDR ଏବଂ ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M UPI ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ସନ-ଟୁ-ପର୍ସନ (P2P) ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୂର୍ବଭଳି ମାଗଣା ରହିବ। QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ MDRରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ।
ଯାଚିକାରେ କ’ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି?
ଯାଚିକାରେ ‘Payment and Settlement Systems Act, 2007’ର ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ୧୦Aର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଯାଚିକାକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଫି’ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍, MDR ହାର, ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବର୍ଗୀକରଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଚିକାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି।
ଯାଚିକାରେ UPI ଓ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି। MDR ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା କିମ୍ବା ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ନୂଆ ଆଲୋଚନା, ସମର୍ଥନକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଚିକାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। RBI ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଓ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି।