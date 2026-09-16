Add Zee Business As A Preferred Source
App

UPI Charges: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ MDR, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା

କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଲଗା ହାର ରହିଛି। ରେଳ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା ଓ ଇନ୍ଧନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ୫ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ MDR ରହିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ୍ କାରବାର ପାଇଁ ୦.୦୨ ପ୍ରତିଶତ MDR ଏବଂ ୩୦୦ ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷିତ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:20 PM IST
UPI Charges: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ MDR, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ନେଇ ଏପରି କହିଲେ IMD ଡିଜି
2
3
4
5