Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Mahaprabhu Jagannath: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଉପରେ ଶୁଣାଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ...

Mahaprabhu Jagannath: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଉପରେ ଶୁଣାଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ...

Mahaprabhu Jagannath:ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ। `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବନି। ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ରାସ୍ତାରେ କୋର୍ଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁଚିତ୍।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:21 PM IST
Mahaprabhu Jagannath: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଉପରେ ଶୁଣାଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ...
Image Credit: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ&#039;ଉପରେ ଶୁଣାଣି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବେଦାନ୍ତ, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ
Vedanta1 hr ago
2
Odisha Share Market Course2 hrs ago
3
Jagannath Temple3 hrs ago
4
Commonwealth Games 20265:20 AM IST
5
Top 10 news4:45 AM IST