Mahaprabhu Jagannath: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଉପରେ ଶୁଣାଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ...

Mahaprabhu Jagannath: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ। `ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବନି। ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ। କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ରାସ୍ତାରେ କୋର୍ଟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅନୁଚିତ୍।
ବିଚାରପତି ବି.ଭି.ନାଗାରଥନା ଏବଂ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆନିମେସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଳାର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଏବଂ ଏପରି ଆବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି। ଆନିମେସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଥରେ ଆସିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ" ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡପୀଠ।୨୭ ଜୁଲାଇରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁକ୍ତିଲାଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ,ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଭି. ନାଗାରଥନା ଏବଂ ଆର. ମହାଦେବନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପରେ ଜୁଲାଇ ୨୮ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।
ALSO READ: Sawan 2026: ଶ୍ରାବଣରେ ଏହି ୪ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା!ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗାରଥନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଆନିମେଟେଡ୍ ସିନେମାଟି (YouTube) ରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏଲେ ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଗୁଳର ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ, ପୁରୀର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାର ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC)କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।