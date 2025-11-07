Advertisement
Supreme Court Order: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ରାଜପଥ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଅ ବୁଲା କୁକୁର-ଗୋରୁ

Supreme Court Order: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବୁଲା ପଶୁ ଏବଂ କୁକୁର ମୁକ୍ତ ରହିବ।

Nov 07, 2025, 02:37 PM IST

Supreme Court Order: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବୁଲା ପଶୁ ଏବଂ କୁକୁର ମୁକ୍ତ ରହିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

ନିଜ ରାୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡପୀଠର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମିକସ୍ ରିପୋର୍ଟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମ ଆଦେଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବ। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ମନମାନିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ ଜଡିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମିଳିତ ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଗାଈ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପାଳନକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।"

ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନେ କଡ଼ା ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହା ନ କଲେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଠ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସୂଚିତ କରିବେ।

