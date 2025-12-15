Lok Sabha EVM Debate: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରୁ ଓହରିଗଲା ଏହି ସହଯୋଗୀ ଦଳ, EVM ଉପରେ ଦେଲା ବଡ଼ ବୟାନ

Advertisement
EVM Debate: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତିରୁ ଚାରିଥର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏନସିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି (ଶରଦ ପାୱାର) ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ EVM କିମ୍ବା VVPAT ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ।

 

Lok Sabha Debate: ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରି ଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ଦଳ NCP (ଶରଦ ପାୱାର) ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ 'ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଆଗାଡି'ର ଅଂଶ। ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତିରୁ ଚାରି ଥର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା NCP (ଶରଦ ପାୱାର)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।

ସୁଲେ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ EVM କିମ୍ବା VVPAT ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମେସିନ୍ ବିରୋଧରେ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସୀମିତ କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଠାରୁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଯାହାକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏତେ ବିପୁଳ ଜନମତ ମିଳିଛି।"

ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ବୟାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ଗଭୀର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିପାରେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂସଦରେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଉଭୟକୁ କୋଣଠେସା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ନେତାମାନେ ଇଭିଏମ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଥର ବିଜୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, "କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଜେପି ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ନ କରେ, ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିନା ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୋଟର ତାଲିକା, ମତଦାନ, ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ଇଭିଏମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମିଶନ ବିଜେପିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଜନତା ବିଜେପି, ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି।"

 

 

 

