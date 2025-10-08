Nobel Prize in Chemistry 2025: ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର

Nobel Prize in Chemistry 2025: ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ଏବଂ ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Nobel Prize in Chemistry 2025: ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନ, ଆମେରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଧାତୁ-ଜୈବ ଢାଞ୍ଚାର ବିକାଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା (Susumu Kitagawa), ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ (Richard Robson) ଏବଂ ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ (Omar Yaghi) ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ରୟାଲ୍ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ କହିଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଆଣବିକ ଗଠନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ଏବଂ ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ୨୦୨୫ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜେତା ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ପରମାଣୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବଡ଼ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସହିତ ପରମାଣୁ ଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ-ଜୈବ ଢାଞ୍ଚା (MOFs) କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଫଟିକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମରୁଭୂମି ବାୟୁରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସଫା କରିବା, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବା, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।