Suzuki e-ACCESS: ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ

Suzuki e-ACCESS: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇ-ଏକ୍ସେସ୍ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରୀକ୍ଷା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଡ୍ରପ୍ ଟେଷ୍ଟ, କମ୍ପନ ଟେଷ୍ଟ, ମୋଟର ବେଞ୍ଚ ଟେଷ୍ଟିଂ, ପଙ୍କଚର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରଶ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Trending Photos
Suzuki e-ACCESS: (ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ)ଭାରତର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, କ୍ରେତାମାନେ ଏକ EV ସ୍କୁଟରରୁ କ’ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରିସର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାଲିକାନା ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ: ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସ୍, ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଇବା ସହିତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।
ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରଡ୍
ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଇ-ଏକ୍ସେସ୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟରକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଇ-ଏକ୍ସେସ୍ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରୀକ୍ଷା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଡ୍ରପ୍ ଟେଷ୍ଟ, କମ୍ପନ ଟେଷ୍ଟ, ମୋଟର ବେଞ୍ଚ ଟେଷ୍ଟିଂ, ପଙ୍କଚର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରଶ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଗରମ, ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା, ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରଳ: ପରିସ୍ଥିତି ଆଦର୍ଶଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଯେଉଁଠାରେ ଆରୋହୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗର୍ତ୍ତ, ଅସମାନ ରାସ୍ତା, ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍, କଠୋର ପାଗ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଟକିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ବିକାଶ ସମୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି, ସୁଜୁକି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ e-ACCESS ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ବାହାରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା
ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମର କଥା ଆସେ। e-ACCESS ଏକ ସ୍ଥିର 3.01kWh ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ (LFP) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଏହାର ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଚକ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏକୀକୃତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟାଟେରୀ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ, ସୁଜୁକି ସ୍କୁଟରର ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁମିନିୟମ ଆସେସରେ ରଖି ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆରୋହୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବାହ୍ୟପ୍ରଭାବ, କମ୍ପନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଗତ କାରଣଗୁଡିକର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିରେ ପକାଇବା, ତାପମାତ୍ରା ଏକ୍ସପୋଜର, ଭାଇବ୍ରେଟିଂ, କ୍ରଶ ଏବଂ ପଙ୍କଚର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଗଠନାତ୍ମକ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିଛି।
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି e-ACCESS ର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ଏକ ନିରାପତ୍ତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଡିଜାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଫଳାଫଳ। e-ACCESS ବିଭିନ୍ନ ଚଲାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଗମ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଆରୋହୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍କୁଟରଟି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚଲାଇବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ଏବଂ କମ୍ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବ୍ୟବହାରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ମାଲିକାନା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରଖେ। ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ, ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ ବେଲ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇକୋ, ରାଇଡ୍ A, ରାଇଡ୍ B ଏବଂ ରିଭର୍ସ ମୋଡ୍ ସହିତ ସୁଜୁକି ଡ୍ରାଇଭ ମୋଡ୍ ଚୟନକାରୀ-e ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ଚଲାଇବା ସରଳ କରିବାରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ - କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା - ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସର ସାମଗ୍ରିକ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକାର ଦିଏ। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାରର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ରହିବ।
ବଡ଼ ଚିତ୍ର
ଏକ ଦ୍ରୁତ-ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ EV ବଜାରରେ, ସୁଜୁକି ଇ-ଏକ୍ସେସକୁ ଏହାର ମୂଳରେ ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଲିକା ବାହାରେ ଦେଖୁଥିବା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସ୍କୁଟରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ।