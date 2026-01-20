Suzuki e-access: ଆଜିର ଦୁଇଚକିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ିର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଶକ୍ତି ଦିଏ

Advertisement
ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାତାୟାତ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି।  ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ବାଟ  ଯିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜିର ସହରୀ ଗ୍ରାହକ କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ  ଅନେକ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି - ଯେପରିକି ସ୍ଥାୟ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:18 PM IST
  • ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସ୍‍ଏମ୍‍ଆଇପିଏଲ୍‍), ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସୁଜୁକି ଇଆକ୍ସେସ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଦଳୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍କୁଟର ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁସରଣ ନକରି ସୁଜୁକି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି।

ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାତାୟାତ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି।  ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ବାଟ  ଯିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜିର ସହରୀ ଗ୍ରାହକ କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ  ଅନେକ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି - ଯେପରିକି ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ଏବେ କେବଳ 'ରେଞ୍ଜ' ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ ଏପରି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସ୍‍ଏମ୍‍ଆଇପିଏଲ୍‍), ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସୁଜୁକି ଇଆକ୍ସେସ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଦଳୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସୁଚିନ୍ତିତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍କୁଟର ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁସରଣ ନକରି ସୁଜୁକି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି।

ବ୍ୟାଟେରୀ ରସାୟନ ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ: ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ (ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି)

ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ। କେବଳ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମାଲିକାନା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିକେଲ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ କୋବାଲ୍ଟ  (ଏନ୍‍ଏମ୍‍ସି) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ କମ୍ ଓଜନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଜୁକି ଇ-ଆକ୍ସେସ ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ (ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି) ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ଏହିପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଜର ଲମ୍ବା ଜୀବନକାଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଏନ୍‍ଏମ୍‍ସି ବ୍ୟାଟେରୀ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହେ। ଏଥିରେ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା  ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ବା ବ୍ୟାଟେରୀଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ; ଯାହା ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମାନ୍ୟ ଓଜନିଆ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁଫଳ ଏବଂ ନିର୍ଭରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ କାହିଁକି ଜରୁରୀ?

ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ୧୦୦ କିମି ରେଞ୍ଜ ଦିଏ, ଏବଂ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ୬୦-୭୦ କିମିକୁ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ  ଏହା କେବଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବା କିମ୍ବା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇବା ଭଳି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ସୁଜୁକି ଇ-ଆକ୍ସେସ ୩.୧ କିଲୋଓ୍ୱାଟର ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ୯୫ କିମିର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କମ୍ପାନୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଚାଳକ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିମି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ରେଞ୍ଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାଳକ ଥରେ ଚାର୍ଜ କରି ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନର ସହରୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖେ।

ଅନାବଶ୍ୟକ ଓଜନ ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ସହଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହା ସୁଜୁକିର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ‘ରନ୍‍-ଟର୍ନ-ଷ୍ଟପ୍‍’ ( “Run, Turn, Stop”) କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ

କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ରସାୟନ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କିପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।

ସୁଜୁକି ଇ-ଆକ୍ସେସର ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍କୁଟରର ଫ୍ରେମ୍ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏହାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ଥଣ୍ଡା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବା, କମ୍ପନ, ଉପରୁ ପଡ଼ିବା, କଣା ହେବା ଏବଂ ଚାପ ଦେଇ କଠିନ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଇ-ମୋବିଲିଟିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ

ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସହରୀ ପରିବହନର ଏକ ନିୟମିତ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି, ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଏବେ 'ପ୍ରଦର୍ଶନ'ର ଅର୍ଥ କେବଳ ବେଗ ବା ରେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ଥିରତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସୁଜୁକି ଇ ଆକ୍ସେସ କେବଳ ଆଜିର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ସାମୟିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ପଛରେ ନଗୋଡ଼ାଇ, ସୁଜୁକି ଏପରି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଯାହା ଶକ୍ତ, ଚାଳକ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଜୁକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଭି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଗାଡ଼ିର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ, ଏହି ଡିଲରଶିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ଭିସିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ, ସୁଜୁକି କେବଳ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

